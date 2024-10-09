Організатори фестивалю заявили, що мистецтво нібито поза політикою, проте артистка з цим не згодна.

Українку зняли з міжнародного конкурсу, бо вона розповіла про злочини росії - а в Міжнародному олімпійському комітеті заговорили про можливе повернення росіян.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Українська циркова артистка Анна Петренко влаштувала протест на цирковому фестивалі в Італії, вийшовши на сцену з прапором на плечах та написом: "Нікулін підтримує російську агресію".

Таке висловлення протесту стало реакцією на оголошення організаторів, які повідомили, що до журі фестивалю увійде Максим Нікулін — син радянського актора, нині очільник московського цирку та активний прихильник політики путіна. Анну, українську учасницю, про це не попередили.

Вона вирішила влаштувати "сюрприз" для гостя, замість показу програми розповівши глядачам про діяльність Нікуліна. "Насправді, у залі була абсолютна тиша. Всі мовчали і ніхто не аплодував і не реагував", - каже вона.

Лише через кілька хвилин після появи Анни світло на сцені вимкнули, але дівчина вирушила до глядачів і почала роздавати фото, на яких російський член журі позує з військовими окупантами.

"Вже потім мені почали писати люди, що вони розуміють, чому я так зробила. І я побачила фото на руках у людини, де йшлося, що Нікулін підтримує агресію", — розповіла Анна.

Внаслідок інциденту її зняли зі змагань. Організатори фестивалю заявили, що мистецтво нібито поза політикою, проте артистка з цим не згодна, особливо коли "аполітична" особа позує з російськими військовими-убивцями.

Росія наразі намагається використати будь-які майданчики для отримання голосу, включаючи спорт, мистецтво та кіно, зазначають в Українському інституті.

Одним із останніх прикладів стала ситуація з фестивалем у Торонто, де планувалося показати стрічку російської пропагандистки Трофімової "Росіяни на війні".

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