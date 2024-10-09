Организаторы фестиваля заявили, что искусство якобы вне политики, однако артистка с этим не согласна.

Украинку сняли с международного конкурса, потому что она рассказала о преступлениях россии – а в Международном олимпийском комитете заговорили о возможном возвращении россиян.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Украинская цирковая артистка Анна Петренко устроила протест на цирковом фестивале в Италии, выйдя на сцену с флагом на плечах и надписью: "Никулин поддерживает российскую агрессию".

Такое выражение протеста стало реакцией на объявление организаторов, которые сообщили, что в жюри фестиваля войдет Максим Никулин – сын советского актера, ныне глава московского цирка и активный сторонник политики путина. Анну, украинскую участницу, об этом не предупредили.

Она решила устроить "сюрприз" для гостя вместо показа программы рассказав зрителям о деятельности Никулина. "На самом деле, в зале была абсолютная тишина. Все молчали и никто не аплодировал и не реагировал", – говорит она.

Спустя всего несколько минут после появления Анны свет на сцене выключили, но девушка отправилась к зрителям и начала раздавать фото, на которых российский член жюри позирует с военными оккупантами.

"Уже потом мне начали писать люди, что они понимают, почему я так сделала. И я увидела фото на руках у человека, где говорилось, что Никулин поддерживает агрессию", - рассказала Анна.

В результате инцидента ее сняли с соревнований. Организаторы фестиваля заявили, что искусство якобы вне политики, однако артистка с этим не согласна, особенно когда "аполитическое" лицо позирует с российскими военными-убийцами.

Россия пытается использовать любые площадки для получения голоса, включая спорт, искусство и кино, отмечают в Украинском институте.

Одним из последних примеров стала ситуация с фестивалем в Торонто, где планировалось показать фильм российской пропагандистки Трофимовой "Россияне на войне".

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