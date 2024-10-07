Працівники Одеського медзакладу підозрюються в масштабному розкраданні бюджетних коштів - вони прокрутили корупційну схему для збагачення.

Подробиці повідомила прес-служба Одеська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом керівникам та семи працівникам підстанцій екстреної медичної допомоги КНП «Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф» Одеської облради.

Їм інкримінують внесення неправдивих відомостей до офіційних документів і заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах (ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України).

За інформацією слідства, керівники двох підстанцій розробили злочинні схеми для незаконного привласнення коштів, виділених на виплату заробітної плати медичним працівникам. До цих схем були залучені підлеглі, зокрема старші фельдшери, фельдшери та лікарі.

Підозрювані систематично вносили недостовірні дані до табелів обліку робочого часу, вказуючи, що медпрацівники виконували свої обов'язки, хоча частина з них перебувала за кордоном без належного оформлення відпустки, а інші взагалі не з'являлися на роботі. Нараховані їм кошти потім розподілялися між учасниками схеми.

Таким чином, з листопада 2019 року по лютий 2024 року зловмисники заволоділи бюджетними коштами на суму понад 3,7 млн гривень.

Слідчі дії тривають щодо інших епізодів протиправної діяльності медичних працівників.

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