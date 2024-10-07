Сотрудники Одесского медучреждения подозреваются в масштабном хищении бюджетных средств - они прокрутили коррупционную схему для обогащения.

Подробности сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры сообщено о подозрении двум руководителям и семи работникам подстанций экстренной медицинской помощи КНП «Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Одесского облсовета.

Им инкриминируют внесение ложных сведений в официальные документы и завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах (ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 УК Украины).

По информации следствия, руководители двух подстанций разработали преступные схемы для незаконного присвоения средств, выделенных на выплату заработной платы медицинским работникам. К этим схемам были привлечены подчиненные, в том числе старшие фельдшеры, фельдшеры и врачи.

Подозреваемые систематически вносили недостоверные данные в табели учета рабочего времени, указывая, что медработники выполняли свои обязанности, хотя часть из них находилась за границей без надлежащего оформления отпуска, а другие вообще не появлялись на работе. Начисленные им средства затем распределялись между участниками схемы.

Таким образом, с ноября 2019 по февраль 2024 злоумышленники завладели бюджетными средствами на сумму более 3,7 млн ​​гривен.

Следственные действия продолжаются в отношении других эпизодов противоправной деятельности медицинских работников.

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