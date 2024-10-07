Українцям пояснили, через скільки днів потрібно з’явитися до ТЦК згадно новій постанові Кабміну.

Кабінет Міністрів оголосив про новий формат повісток, а також було вирішено впровадити QR-код для повісток, які формуються за допомогою Єдиного державного реєстру.

Це встановлено постановою №1134.

Кабінет Міністрів України скоротив терміни, протягом яких резервісти та військовозобов'язані мають з'явитися за викликом через повістки, надіслані поштою, до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Тепер замість попередніх 14 днів, на прибуття передбачено 7-10 діб.

Згідно з новою процедурою призову під час мобілізації, повістки для резервістів або військовозобов'язаних, які надсилаються до районних або міських ТЦК, мають бути відправлені протягом 48 годин після підписання документа відповідною посадовою особою.

Відповідно до нових правил, особи з адміністративних центрів областей повинні з'явитися протягом семи днів, тоді як мешканці інших населених пунктів мають для цього десять днів після отримання повістки, надісланої рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення. Раніше термін складав не менше чотирнадцяти днів.

Нагадаємо, в Україні під час мобілізації можуть призивати чоловіків, які не проходили строкову службу, за умови, що військово-лікарська комісія (ВЛК) визнає їх придатними.

Ці особи формують громадський резерв для поповнення Збройних Сил України та інших військових формувань. Важливо зазначити, що відправлення мобілізованих на передову без відповідного рівня підготовки та навичок у поводженні зі зброєю суворо заборонено.

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