Украинцам объяснили, через сколько дней нужно явиться в ТЦК в связи с новым постановлением Кабмина.

Кабинет Министров объявил о новом формате повесток, а также было решено внедрить QR-код для повесток, формируемых с помощью Единого государственного реестра.

Это установлено постановлением №1134.

Кабинет Министров Украины сократил сроки, в течение которых резервисты и военнообязанные должны явиться по вызову из-за повесток, отправленных по почте, в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Теперь вместо предыдущих 14 дней на прибытие предусмотрено 7-10 суток.

Согласно новой процедуре призыва во время мобилизации повестки для резервистов или военнообязанных, которые направляются в районные или городские ТЦК, должны быть отправлены в течение 48 часов после подписания документа соответствующим должностным лицом.

Согласно новым правилам, лица из административных центров областей должны появиться в течение семи дней, тогда как жители других населенных пунктов имеют для этого десять дней после получения повестки, посланной заказным письмом с описанием вложения и уведомлением о вручении. Раньше срок составлял не менее четырнадцати дней.

Напомним, в Украине во время мобилизации могут призывать мужчин, не проходивших срочную службу, при условии, что военно-врачебная комиссия (ВЛК) признает их пригодными.

Эти лица формируют общественный резерв для пополнения Вооруженных сил Украины и других военных формирований. Важно отметить, что отправка мобилизованных на передовую без соответствующего уровня подготовки и навыков в обращении с оружием строго запрещена.

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