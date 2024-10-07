Клієнти ПриватБанку скаржились також на проблеми, які виникали у процесі купівлі нерухомості в кредит чи лізинг, а також на закриття рахунків.

Державна фінансова установа "ПриватБанк" несподівано припинила співпрацю з клієнтом, який користувався його послугами більше 20 років.

Про це повідомив клієнт "ПриватБанку" на сторінці відгуків сайту "Мінфін".

Клієнт "ПриватБанку", пенсіонер та інвалід III групи з проблемами з зором, розповів, що користувався послугами банку більше 20 років, отримуючи через нього тільки пенсію та субсидію.

Нещодавно банк надіслав йому повідомлення про рішення припинити ділові відносини та обслуговування. Таким чином, за ініціативою банку, укладені договори банківського обслуговування будуть достроково розірвані.

"ПриватБанк" пояснив своє рішення посиланням на статтю 11 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", вважаючи, що клієнт підпадає під певні категорії ризику для банку.

Клієнт "ПриватБанку" зазначив у коментарі, що під час спілкування в онлайн-чаті не отримав чіткої відповіді від банку щодо цього рішення.

"Другий день спілкування в онлайн чаті, по телефону ніякої конкретної відповіді з причини блокування рахунку не отримав, окрім одного: "Це рішення банку" і все", — поділився клієнт "ПриватБанку".

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