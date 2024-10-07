Клиенты ПриватБанка жаловались на проблемы, возникающие в процессе покупки недвижимости в кредит или лизинг, а также на закрытие счетов.

Государственное финансовое учреждение "ПриватБанк" неожиданно прекратило сотрудничество с клиентом, пользовавшимся его услугами более 20 лет.

Об этом сообщил клиент "ПриватБанка" на странице отзывов сайта " Минфин".

Клиент "ПриватБанка", пенсионер и инвалид III группы с проблемами со зрением, рассказал, что пользовался услугами банка более 20 лет, получая через него только пенсию и субсидию.

Недавно банк направил ему уведомление о решении прекратить деловые отношения и обслуживание. Таким образом, по инициативе банка, заключенные договоры банковского обслуживания будут досрочно расторгнуты.

"ПриватБанк" объяснил свое решение ссылкой на статью 11 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", считая, что клиент подпадает под определенные категории риска для банка.

Клиент "ПриватБанка" отметил в комментарии, что во время общения в онлайн-чате не получил четкого ответа от банка по поводу этого решения.

"Второй день общения в онлайн чате, по телефону никакого конкретного ответа по причине блокировки счета не получил, кроме одного: "Это решение банка" и все", - поделился клиент "ПриватБанка".

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