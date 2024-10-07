Для обчислення пенсії береться зарплата з 1 липня 2000 року, але можна додати 5 років на вибір, але є нюанси.

Українці можуть вийти на пенсію, якщо мають достатній страховий стаж - вони можуть самостійно вибрати роки, які братимуться до уваги при обчисленні пенсії.

Це регулюється Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування №1058".

Для розрахунку пенсії враховують зарплату особи за весь страховий стаж, починаючи з 1 липня 2000 року. Окрім цього, майбутні пенсіонери можуть додати ще 5 років на вибір з періоду до 30 червня 2000 року.

Згідно з законом, для розрахунку пенсії враховується заробітна плата, зафіксована в системі персоніфікованого обліку з 1 липня 2000 року. Це означає, що ви можете обрати будь-який п’ятирічний період до 2000 року, а після цього враховується вся інформація з персоніфікації. У цьому випадку ви не вибираєте роки для обчислення пенсії самостійно, а проводиться оптимізація, в якій враховуються найвигідніші місяці.

Обирати 5 років з періоду до 2000 року можна з будь-якого проміжку часу. Важливо вибрати ті роки, коли зарплата особи була найвищою.

"При виборі 5 років до 2000-го рекомендується обирати ті місяці, коли заробітна плата була найбільшою. Спеціалісти під час обчислення пенсії врахують, в які роки були вищі коефіцієнти, що допоможе визначити суму щомісячних виплат", – зазначили в Пенсійному фонді України.

Отже, особа може вибрати роки, які вважає найбільш вигідними, зокрема за останні 5, 10 або 15 років до 2000 року.

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