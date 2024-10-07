Для исчисления пенсии берется зарплата с 1 июля 2000 года, но можно добавить 5 лет по выбору, но есть нюансы.

Украинцы могут выйти на пенсию, если имеют достаточный страховой стаж – они могут самостоятельно выбрать годы, которые будут учитываться при исчислении пенсии.

Это регулируется Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании №1058".

Для расчета пенсии учитывают зарплату человека за весь страховой стаж, начиная с 1 июля 2000 года. Кроме того, будущие пенсионеры могут добавить еще 5 лет на выбор с периода до 30 июня 2000 года.

По закону для расчета пенсии учитывается заработная плата, зафиксированная в системе персонифицированного учета с 1 июля 2000 года. Это означает, что вы можете выбрать любой пятилетний период до 2000 года, а затем учитывается вся информация по персонификации. В этом случае вы не выбираете годы для исчисления пенсии самостоятельно, а производится оптимизация, в которой учитываются самые выгодные месяцы.

Выбирать 5 лет с периода до 2000 года можно с любого промежутка времени. Важно выбрать те годы, когда зарплата человека была самой высокой.

"При выборе 5 лет до 2000-го рекомендуется выбирать те месяцы, когда заработная плата была самой большой. Специалисты при исчислении пенсии учтут, в какие годы были более высокие коэффициенты, что поможет определить сумму ежемесячных выплат", - отметили в Пенсионном фонде Украины.

Следовательно, лицо может выбрать годы, которые считает наиболее выгодными, в частности, за последние 5, 10 или 15 лет до 2000 года.

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