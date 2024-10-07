Майор, озброєний пістолетом Макарова та військовими патронами, самовільно залишив своє місце служби і не повернувся.

Майор відділу протиповітряної оборони, який служив за контрактом, самовільно покинув свою військову частину - він пояснив свій вчинок тим, що довгий час не отримував відпустки.

Про це йдеться у вироку, який Новомиколаївський районний суд Запорізької області.

Згідно з судовими матеріалами, фігуранта призначили офіцером відділу протиповітряної оборони військової частини наприкінці серпня 2023 року.

У першій половині листопада того ж року майор, озброєний пістолетом Макарова та патронами, що є військовим майном, самовільно залишив своє місце служби і не повернувся. Після цього він до затримання проживав у себе вдома в Харкові.

Під час судового засідання військовий частково визнав свою провину, проте пояснив, що залишив військову частину не з метою ухилення від служби, а через тривале відсутність відпустки та проблеми зі здоров'ям, зокрема зубний біль, на які командування не звертало уваги. Він також зазначив, що не повернувся на службу, оскільки усвідомлював, що за самовільне залишення військової частини йому може загрожувати ув’язнення на термін від п’яти до десяти років.

Суд визнав майора винним у дезертирстві в умовах воєнного стану (частина четверта статті 408 Кримінального кодексу України) і призначив йому п’ять років позбавлення волі.

Оскаржити вирок можна було протягом 30 днів з моменту проголошення рішення суду. Наразі вирок уже набув законної сили.

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