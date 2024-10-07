Майор, вооруженный пистолетом Макарова и военными патронами, самовольно покинул свое место службы и не вернулся.

Майор отдела противовоздушной обороны, служивший по контракту, самовольно покинул свою воинскую часть – он объяснил свой поступок тем, что долгое время не получал отпуска.

Об этом говорится в приговоре, который Новониколаевский районный суд Запорожской области.

Согласно судебным материалам, фигурант был назначен офицером отдела противовоздушной обороны воинской части в конце августа 2023 года.

В первой половине ноября того же года майор, вооруженный пистолетом Макарова и военными патронами, самовольно покинул свое место службы и не вернулся. После этого он до задержания проживал у себя дома в Харькове.

Во время судебного заседания военный частично признал свою вину, однако объяснил, что оставил воинскую часть не с целью уклонения от службы, а из-за длительного отсутствия отпуска и проблемы со здоровьем, в том числе зубной боли, на которые командование не обращало внимания. Он также отметил, что не вернулся на службу, поскольку отдавал себе отчет, что за самовольное оставление воинской части ему может грозить заключение на срок от пяти до десяти лет.

Суд признал майора виновным в дезертирстве в условиях военного положения (часть четвертая статьи 408 Уголовного кодекса Украины) и назначил ему пять лет лишения свободы.

Обжаловать приговор можно в течение 30 дней с момента оглашения решения суда. Сейчас приговор уже вступил в законную силу.

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