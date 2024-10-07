Деякі співробітники державних та комунальних установ можуть отримати спеціальну виплату в розмірі 10 посадових окладів.
Про це йдеться в постанові Кабміну № 909.
Перелік осіб, які мають право на цю виплату, визначений постановою Кабміну № 909 від 4 листопада 1993 року. Для нарахування цих коштів важливими є не лише місце роботи, а й стаж, який накопичила особа.
Як повідомляє Пенсійний фонд України, для визначення розміру грошової допомоги враховується місячний розмір пенсії, розрахований відповідно до статей 27 і 28 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" на день її призначення.
Працівники таких закладів можуть отримати цю виплату:
- школи-клініки;
- дитячі будинки;
- загальноосвітні школи;
- дошкільні навчальні заклади всіх типів;
- позашкільні навчальні заклади;
- військові загальноосвітні установи;
- бібліотеки (для бібліотекарів та завідувачів);
- контрольно-аналітичні лабораторії;
- музичні школи;
- художні школи;
- дитячі виховні та виховно-трудові колонії;
- вищі навчальні заклади I–II рівнів акредитації тощо.
Мінімальний стаж, необхідний для отримання виплат, становить:
- 35 років – для чоловіків;
- 30 років – для жінок.
Варто також зазначити, что ця грошова допомога надається, якщо особа раніше не отримувала будь-яку пенсію.
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