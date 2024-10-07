Деякі співробітники державних та комунальних установ можуть отримати спеціальну виплату в розмірі 10 посадових окладів.

Про це йдеться в постанові Кабміну № 909.

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Перелік осіб, які мають право на цю виплату, визначений постановою Кабміну № 909 від 4 листопада 1993 року. Для нарахування цих коштів важливими є не лише місце роботи, а й стаж, який накопичила особа.

Як повідомляє Пенсійний фонд України, для визначення розміру грошової допомоги враховується місячний розмір пенсії, розрахований відповідно до статей 27 і 28 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" на день її призначення.

Працівники таких закладів можуть отримати цю виплату:

  • школи-клініки;
  • дитячі будинки;
  • загальноосвітні школи;
  • дошкільні навчальні заклади всіх типів;
  • позашкільні навчальні заклади;
  • військові загальноосвітні установи;
  • бібліотеки (для бібліотекарів та завідувачів);
  • контрольно-аналітичні лабораторії;
  • музичні школи;
  • художні школи;
  • дитячі виховні та виховно-трудові колонії;
  • вищі навчальні заклади I–II рівнів акредитації тощо.

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Мінімальний стаж, необхідний для отримання виплат, становить:

  • 35 років – для чоловіків;
  • 30 років – для жінок.

Варто також зазначити, что ця грошова допомога надається, якщо особа раніше не отримувала будь-яку пенсію.

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