Некоторые сотрудники государственных и коммунальных учреждений могут получить специальную выплату в размере 10 должностных окладов.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №909.

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Список лиц, имеющих право на эту выплату, определен постановлением Кабмина № 909 от 4 ноября 1993 года. Для начисления этих средств важно не только место работы, но и стаж, который накопило лицо.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, для определения размера денежной помощи учитывается месячный размер пенсии, рассчитанный в соответствии со статьями 27 и 28 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" на день его назначения.

Работники таких заведений могут получить эту выплату:

  • школы-клиники;
  • детские дома;
  • общеобразовательные школы;
  • дошкольные учебные заведения всех типов;
  • внешкольные учебные заведения;
  • военные общеобразовательные учреждения;
  • библиотеки (для библиотекарей и заведующих);
  • контрольно-аналитические лаборатории;
  • музыкальные школы;
  • художественные школы;
  • детские воспитательные и воспитательно-трудовые колонии;
  • высшие учебные заведения I–II уровней аккредитации и т.д.

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Минимальный стаж, необходимый для получения выплат, составляет:

  • 35 лет – для мужчин;
  • 30 лет – для женщин.

Следует также отметить, что эта денежная помощь предоставляется, если лицо ранее не получало какую-либо пенсию.

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