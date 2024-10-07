Некоторые сотрудники государственных и коммунальных учреждений могут получить специальную выплату в размере 10 должностных окладов.
Об этом говорится в постановлении Кабмина №909.
Список лиц, имеющих право на эту выплату, определен постановлением Кабмина № 909 от 4 ноября 1993 года. Для начисления этих средств важно не только место работы, но и стаж, который накопило лицо.
Как сообщает Пенсионный фонд Украины, для определения размера денежной помощи учитывается месячный размер пенсии, рассчитанный в соответствии со статьями 27 и 28 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" на день его назначения.
Работники таких заведений могут получить эту выплату:
- школы-клиники;
- детские дома;
- общеобразовательные школы;
- дошкольные учебные заведения всех типов;
- внешкольные учебные заведения;
- военные общеобразовательные учреждения;
- библиотеки (для библиотекарей и заведующих);
- контрольно-аналитические лаборатории;
- музыкальные школы;
- художественные школы;
- детские воспитательные и воспитательно-трудовые колонии;
- высшие учебные заведения I–II уровней аккредитации и т.д.
Минимальный стаж, необходимый для получения выплат, составляет:
- 35 лет – для мужчин;
- 30 лет – для женщин.
Следует также отметить, что эта денежная помощь предоставляется, если лицо ранее не получало какую-либо пенсию.
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