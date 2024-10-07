Список лиц, имеющих право на эту пенсионную выплату, определен постановлением Кабмина № 909 от 4 ноября 1993 года.

Некоторые сотрудники государственных и коммунальных учреждений могут получить специальную выплату в размере 10 должностных окладов.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №909.

Список лиц, имеющих право на эту выплату, определен постановлением Кабмина № 909 от 4 ноября 1993 года. Для начисления этих средств важно не только место работы, но и стаж, который накопило лицо.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, для определения размера денежной помощи учитывается месячный размер пенсии, рассчитанный в соответствии со статьями 27 и 28 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" на день его назначения.

Работники таких заведений могут получить эту выплату:

школы-клиники;

детские дома;

общеобразовательные школы;

дошкольные учебные заведения всех типов;

внешкольные учебные заведения;

военные общеобразовательные учреждения;

библиотеки (для библиотекарей и заведующих);

контрольно-аналитические лаборатории;

музыкальные школы;

художественные школы;

детские воспитательные и воспитательно-трудовые колонии;

высшие учебные заведения I–II уровней аккредитации и т.д.

Минимальный стаж, необходимый для получения выплат, составляет:

35 лет – для мужчин;

30 лет – для женщин.

Следует также отметить, что эта денежная помощь предоставляется, если лицо ранее не получало какую-либо пенсию.

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