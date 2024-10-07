При цьому нині на ринку досить багато високооплачуваних вакансій для – деякі компанії пропонують зарплату в 110 000 грн.

У деяких компаніях України спостерігається дефіцит водіїв, що досягає 50% - наразі закрити всі існуючі вакансії за рахунок жінок не вдається.

Про дефіцит розповів заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Він зазначив, що в транспортно-логістичній сфері України дефіцит водіїв становить близько 25% від загальних потреб. У сфері пасажирських перевезень у містах цей показник досягає до 30%. "Цифра в 25% (дефіцит водіїв вантажівок – ред.) є попередньою і ґрунтується на даних, отриманих від перевізників і логістичних компаній.

В окремих компаніях цей дефіцит може перевищувати 50% через питання мобілізації. У цифрах це означає, що потрібно близько 30 тисяч водіїв вантажного транспорту", – повідомив Деркач.

Він також підкреслив, що у сфері громадського пасажирського транспорту не вистачає приблизно 30% водіїв, що становить близько 6 тисяч з 14 тисяч необхідних фахівців у галузі.

Деркач визнав, що мета проєкту з підготовки жінок-водіїв вантажівок не полягає в повному закритті всіх вакансій, адже це не вирішить проблему в глобальному масштабі.

"Проєкт має на меті змінити уявлення роботодавців про жінок за кермом вантажного автомобіля. Ми хочемо продемонструвати, що це реально і може стати виходом із ситуації," – зазначив заступник міністра.

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