При этом сейчас на рынке достаточно много высокооплачиваемых вакансий – некоторые компании предлагают зарплату в 110 000 грн.

В некоторых компаниях Украины наблюдается дефицит водителей, достигающий 50% - закрыть все существующие вакансии за счет женщин не удается.

О дефиците рассказал заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

Он отметил, что в транспортно-логистической сфере Украины дефицит водителей составляет около 25% общих потребностей. В сфере пассажирских перевозок в городах этот показатель достигает 30%. "Цифра в 25% (дефицит водителей грузовиков – ред.) предварительная и основывается на данных, полученных от перевозчиков и логистических компаний.

В отдельных компаниях этот дефицит может превышать 50% из-за вопросов мобилизации. В цифрах это означает, что нужно около 30 тысяч водителей грузового транспорта», – сообщил Деркач.

Он также подчеркнул, что в сфере общественного пассажирского транспорта не хватает около 30% водителей, что составляет около 6 тысяч из 14 тысяч необходимых специалистов в отрасли.

Деркач признал, что цель проекта по подготовке женщин-водителей грузовиков не состоит в полном закрытии всех вакансий, ведь это не решит проблему в глобальном масштабе.

"Проект имеет целью изменить представление работодателей о женщинах за рулем грузового автомобиля. Мы хотим продемонстрировать, что это реально и может стать выходом из ситуации", - отметил замминистра.

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