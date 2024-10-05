У киянина вкрали з картки 126 768 гривень, а "ПриватБанк" вимагає його сплатити борг у розмірі 50 564 гривень.

Клієнту "ПриватБанку" пред'явили вимогу сплатити борг за кредитним договором на суму 50 564 гривень, він відмовляється, стверджуючи, що шахраї викрали з його картки 126 768 гривень.

Про це йдеться у рішенні Святошинського районного суду Києва.

"ПриватБанк" вимагає від чоловіка погасити заборгованість за кредитним договором у розмірі 50 564 гривень. Він пояснює, що під час відрядження (Київ - Ізмаїл - Шепетівка) 31 серпня 2023 року, між 17:30 та 19:00, його банківською карткою в АТ КБ "ПриватБанк" були скоєні шахрайські дії. Зокрема, було здійснено транзакцію на суму 73 269 гривень та оформлено кредит на оплату частинами на 53 499 гривень.

Чоловік також повідомив, що перед цими подіями шахраї заблокували його мобільний номер, унаслідок чого він не мав доступу до "Приват-24". Після виявлення шахрайства він зателефонував до ПриватБанку і сповістив представника банку про ситуацію. 1 вересня 2024 року він звернувся до відділення АТ КБ "ПриватБанк", де написав заяву про шахрайство та заблокував картку.

Того ж дня чоловік звернувся до кіберполіції, а повернувшись додому, подав заяву до поліції про шахрайські дії. На основі цієї заяви було відкрито кримінальне провадження, витяг з якого був наданий менеджеру відділення АТ КБ "ПриватБанк". Таким чином, чоловік вважає, що не має заборгованості перед банком.

Суд задовольнив позов і вирішив стягнути з чоловіка на користь акціонерного товариства "ПриватБанк" заборгованість за кредитним договором, укладеним 31 серпня 2023 року, у розмірі 50 564 гривень.

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