Клиенту "ПриватБанка" предъявили требование уплатить долг по кредитному договору на сумму 50 564 гривен, он отказывается, утверждая, что мошенники похитили с его карты 126 768 гривен.
Об этом идет речь в решении Святошинского районного суда Киева.
ПриватБанк требует от мужчины погасить задолженность по кредитному договору в размере 50 564 гривен. Он объясняет, что во время командировки (Киев – Измаил – Шепетовка) 31 августа 2023 года, между 17:30 и 19:00, его банковской картой в АО КБ "ПриватБанк" были совершены мошеннические действия. В частности, была осуществлена транзакция на сумму 73 269 гривен и оформлен кредит на оплату частями на 53 499 гривен.
Мужчина также сообщил, что перед этими событиями мошенники заблокировали его мобильный номер, в результате чего у него не было доступа к "Приват-24". После обнаружения мошенничества он позвонил по телефону в ПриватБанк и сообщил представителю банка о ситуации. 1 сентября 2024 года он обратился в отделение АО КБ "ПриватБанк", где написал заявление о мошенничестве и заблокировал карточку.
В тот же день мужчина обратился в киберполицию, а вернувшись домой, подал заявление в полицию о мошеннических действиях. На основе этого заявления было открыто уголовное производство, выдержка из которого была предоставлена менеджеру отделения АО КБ "ПриватБанк". Таким образом мужчина считает, что не имеет задолженности перед банком.
Суд удовлетворил иск и решил взыскать с супруга в пользу акционерного общества "ПриватБанк" задолженность по кредитному договору, заключенному 31 августа 2023 года, в размере 50 564 гривен.
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