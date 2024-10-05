У киевлянина украли с карты 126 768 гривен, а "ПриватБанк" требует его уплатить долг в размере 50 564 гривен.

Клиенту "ПриватБанка" предъявили требование уплатить долг по кредитному договору на сумму 50 564 гривен, он отказывается, утверждая, что мошенники похитили с его карты 126 768 гривен.

Об этом идет речь в решении Святошинского районного суда Киева.

ПриватБанк требует от мужчины погасить задолженность по кредитному договору в размере 50 564 гривен. Он объясняет, что во время командировки (Киев – Измаил – Шепетовка) 31 августа 2023 года, между 17:30 и 19:00, его банковской картой в АО КБ "ПриватБанк" были совершены мошеннические действия. В частности, была осуществлена ​​транзакция на сумму 73 269 гривен и оформлен кредит на оплату частями на 53 499 гривен.

Мужчина также сообщил, что перед этими событиями мошенники заблокировали его мобильный номер, в результате чего у него не было доступа к "Приват-24". После обнаружения мошенничества он позвонил по телефону в ПриватБанк и сообщил представителю банка о ситуации. 1 сентября 2024 года он обратился в отделение АО КБ "ПриватБанк", где написал заявление о мошенничестве и заблокировал карточку.

В тот же день мужчина обратился в киберполицию, а вернувшись домой, подал заявление в полицию о мошеннических действиях. На основе этого заявления было открыто уголовное производство, выдержка из которого была предоставлена ​​менеджеру отделения АО КБ "ПриватБанк". Таким образом мужчина считает, что не имеет задолженности перед банком.

Суд удовлетворил иск и решил взыскать с супруга в пользу акционерного общества "ПриватБанк" задолженность по кредитному договору, заключенному 31 августа 2023 года, в размере 50 564 гривен.

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