На Одещині виявили розкрадання коштів, виділених на капітальний ремонт дев'ятиповерхівки та шести приватних будинків, постраждалих внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

За даними слідства, схему організував селищний голова, залучивши до неї керівника комунального підприємства, яке відповідало за відновлення будинків, а також підконтрольну приватну фірму та інженера з технічного нагляду.

Спільники формально провели інспекцію і підписали офіційні документи, вказуючи на невиконані роботи та завищені ціни на нібито використані матеріали. Внаслідок цього бюджет зазнав збитків у розмірі 1,4 млн грн, які учасники групи поділили між собою.

Крім того, керівник КП оформив на роботу 12 фіктивних працівників, яких йому знайшла знайома. Учасники схеми також привласнили понад 1 млн грн зарплати та інших виплат для неіснуючих робітників.

Вже колишньому директору КП, його спільниці та інженеру висунули обвинувачення у розтраті майна та службовому підробленні. Їм загрожує до 12 років ув'язнення, а також заборона на заняття певних посад на три роки і конфіскація майна. Комунальник і його знайома наразі на волі, оскільки сплатили заставу, тоді як інженер перебуває під домашнім арештом.

Ексголова селищної ради та керівник фірми-підрядника оголошені у розшук.

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