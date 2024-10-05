В Одесской области обнаружили хищение средств, выделенных на капитальный ремонт девятиэтажки и шести частных домов, пострадавших в результате российских обстрелов.

Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Одесской области.

По данным следствия, схему организовал поселковый председатель, привлекая к ней руководителя коммунального предприятия, которое отвечало за восстановление зданий, а также подконтрольную частную фирму и инженера по техническому надзору.

Сообщники формально провели инспекцию и подписали официальные документы, указывая на невыполненные работы и завышенные цены на якобы использованные материалы. В результате бюджет понес убытки в размере 1,4 млн грн, которые участники группы поделили между собой.

Кроме того, руководитель КП оформил на работу 12 фиктивных работников, которых ему нашла знакомая. Участники схемы также присвоили более 1 млн грн зарплаты и других выплат для несуществующих рабочих.

Уже бывшему директору КП, его сообщнице и инженеру предъявили обвинение в растрате имущества и служебном подлоге. Им грозит до 12 лет заключения, а также запрет на занятие определенных должностей на три года и конфискацию имущества. Коммунальник и его знакомая на свободе, поскольку уплатили залог, тогда как инженер находится под домашним арестом.

Экспредседатель поселкового совета и руководитель фирмы-подрядчика объявлены в розыск.

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