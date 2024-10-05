У Національному банку України (НБУ) планують змінити механізм розрахунку офіційного курсу гривні щодо інших валют.

Про це розповіли у пресслужбі Нацбанку.

Як зазначається, Рада оверсайту провела черговий періодичний огляд індикаторів грошового та валютного ринків, зокрема:

офіційного курсу гривні до іноземних валют;

облікової ціни банківських металів;

довідкового значення курсу гривні до долара США.

Метою цього огляду є виявлення змін на ринку, оновлення існуючих індикаторів, а також коригування методології або інших важливих аспектів, що стосуються розрахунку та оприлюднення даних.

На даний момент офіційний та довідковий курси національної валюти до долара, а також методологія їх розрахунку відповідають вимогам ринку. Обсяг торгів на валютному ринку є достатнім для надійного визначення індикаторів курсу гривні до долара.

Проте було погоджено підходи до введення нового бенчмарка валютного ринку — довідкового значення курсу національної валюти до євро, що розраховуватиметься о 12:00. Цей підхід розроблено за проханням учасників ринку у співпраці з міжнародними експертами.

"Рекомендується розраховувати його шляхом перемноження довідкового курсу гривні до долара США та середнього значення котирувань BFIX дол./євро, розрахованого з 10:30 до 12:00", — зазначається у висновку.

Також у Раді визнали за доцільне змінити методику розрахунку офіційного курсу національної валюти до інших валют (окрім американського долара) та облікової ціни банківських металів, використовуючи підходи, аналогічні тим, що застосовуються для довідкового курсу гривні до євро о 12:00.

Крім того, було погоджено необхідність впровадження нових підходів до визначення переліку валют, для яких курс встановлюється щоденно, скасувавши при цьому місячний перелік.

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