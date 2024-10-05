В Национальном банке Украины (НБУ) планируют изменить механизм расчета официального курса гривны по отношению к другим валютам.

Об этом рассказали в пресс-службе Нацбанка.

Как отмечается, Совет оверсайта провел очередной периодический обзор индикаторов денежного и валютного рынков, в частности:

официального курса гривны к иностранным валютам;

учетной цены банковских металлов;

справочное значение курса гривны к доллару США.

Целью этого обзора является выявление изменений на рынке, обновление существующих индикаторов, а также корректировка методологии или других важных аспектов, касающихся расчета и обнародования данных.

На данный момент официальный и справочный курс национальной валюты по отношению к доллару, а также методология их расчета отвечают требованиям рынка. Объем торгов на валютном рынке достаточен для надежного определения индикаторов курса гривны к доллару.

Однако были согласованы подходы к введению нового бенчмарка валютного рынка — справочного значения курса национальной валюты к евро, который будет рассчитываться в 12:00. Этот подход разработан по просьбе участников рынка в сотрудничестве с международными экспертами.

"Рекомендуется рассчитывать его путем перемножения справочного курса гривны к доллару США и среднего значения котировок BFIX долл./евро, рассчитанного с 10:30 до 12:00", - отмечается в заключении.

Также в Раде сочли целесообразным изменить методику расчета официального курса национальной валюты к другим валютам (кроме американского доллара) и учетной цены банковских металлов, используя подходы, аналогичные тем, которые применяются для справочного курса гривны к евро в 12:00.

Кроме того, была согласована необходимость введения новых подходов к определению перечня валют, для которых курс устанавливается ежедневно, отменив при этом месячный перечень.

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