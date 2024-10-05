В умовах тривалої війни та викликів, пов'язаних із енергетичною безпекою, ці населені пункти є "епіцентрами складної зими".

Місцеві влади активно займаються підготовкою до зимових викликів, але жителям варто заздалегідь подбати про необхідні ресурси - але зима буде дійсно складною.

Про це розповів ЗМІ директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

В умовах тривалої війни та викликів, пов'язаних із енергетичною безпекою, ці населені пункти, за словами експерта Харченка, є "епіцентрами складної зими".

Київ, Одеса та Харків не лише найбільші міста України, а й ті, де зосереджені основні проблеми з енергопостачанням. Якщо відсторонитися від фронтової лінії, ці три міста виявляться найвразливішими в країні.

"Саме тут буде найскладніше", – каже Харченко, зауважуючи, що проблеми з енергетичною інфраструктурою можуть значно ускладнити життя місцевих жителів.

Нагадаємо, що українські енергетики не вважають за можливе перезимувати без відключень електроенергії. Очікується, що енергетичний дефіцит залишиться, і залежно від суворості зими світло може бути відсутнім від 2 до 16 годин на добу.

У оптимістичних сценаріях відключення триватимуть 2-4 години на добу і відбуватимуться лише під час окремих холодних періодів зими, що триватимуть 1-2 тижні. У песимістичних варіантах, особливо якщо морози будуть стійкими та тривалими, наприклад, -15 градусів протягом трьох тижнів, ситуація може бути суттєво гіршою. У такому випадку обмеження можуть становити 14-16 годин на добу.

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Сценаріїв відключення світла декілька, але українців вже закликають готуватись: обов'язково треба зробити декілька кроків.

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