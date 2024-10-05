Це стає особливо проблематичним для громадян, які наразі перебувають за кордоном у статусі біженців.

Клієнти державної фінустанови "Ощадбанк" висловлюють незадоволення через застарілі правила, які ускладнюють процеси обміну карток та закриття рахунків в онлайн-режимі.

Про це повідомляється на сайті "Мінфін".

Це стає особливо проблематичним для громадян, які наразі перебувають за кордоном у статусі біженців. Як повідомляється, клієнт "Ощадбанку" знаходиться за межами країни, але через неможливість користуватися дистанційними послугами він не має доступу до своїх коштів.

"Банк в Україні один з найгірших, не рекомендую користуватися, якщо ви за кордоном, або не можете відвідати відділення, бо банк живе в середньовіччі і без походу в банк не відновить доступ і гроші ви не отримаєте, навіть номер онлайн ви не зміните, взагалі моя оцінка жахлива просто і за першої ж можливості закрию рахунок", — йдеться у скарзі клієнта "Ощадбанку".

Інший клієнт "Ощадбанку" повідомив, що за кордоном намагався віддалено закрити одну зі своїх карток, але з'ясувалося, що це неможливо.

Представник головного офісу Ощадбанку відповів на звернення, зазначивши, що в банку дійсно неможливо здійснити обмін карток чи закриття рахунків онлайн. Якщо клієнт не має змоги відвідати відділення, його рахунок може бути автоматично закритий через три роки.

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