Это становится особенно проблематичным для граждан, которые сейчас находятся за границей в статусе беженцев.

Клиенты государственного учреждения "Ощадбанк" выражают недовольство из-за устаревших правил, усложняющих процессы обмена карт и закрытия счетов в онлайн-режиме.

Об этом сообщается на сайте Минфин.

Это становится особенно проблематичным для граждан, которые сейчас находятся за границей в статусе беженцев. Как сообщается, клиент "Ощадбанка" находится за пределами страны, но из-за невозможности пользоваться дистанционными услугами он не имеет доступа к своим средствам.

"Банк в Украине один из худших, не рекомендую пользоваться, если вы за границей, или не можете посетить отделение, потому что банк живет в средневековье и без похода в банк не восстановит доступ и деньги вы не получите, даже номер онлайн вы не измените, вообще моя оценка ужасна просто и при первой же возможности закрою счет", - говорится в жалобе клиента "Ощадбанка".

Другой клиент "Ощадбанка" сообщил, что за границей пытался отдаленно закрыть одну из своих карт, но выяснилось, что это невозможно.

Представитель головного офиса Ощадбанка ответил на обращение, отметив, что в банке действительно невозможно осуществить обмен карт или закрытие счетов онлайн. Если клиент не имеет возможности посетить отделение, его счет может быть автоматически закрыт через три года.

Последние новости Украины:

ПриватБанк блокирует доступ к кредитным лимитам, детали.

"ПриватБанк" заставил украинца ждать полгода на замену банкнот.

ПриватБанк может заблокировать деньги в любой момент, украинец рассказал детали.