Україна готується впровадити накопичувальну пенсійну систему, яка буде доступна всім особам, які ще не досягли пенсійного віку.

В Україні триває підготовка до нового етапу пенсійної реформи, який передбачає впровадження накопичувальної системи пенсійного забезпечення.

Про це повідомив Недержавний пенсійний фонд "Покрова".

Учасниками нової системи стануть всі українці, які ще не досягли пенсійного віку. Тому важливо ознайомитися з майбутніми змінами в нарахуванні пенсій, і це завдання стосується кожного з нас.

Накопичувальна пенсійна система полягає в щомісячних обов’язкових заощадженнях із заробітної плати на власне пенсійне забезпечення. Вона передбачає створення особистого накопичувального пенсійного рахунку для кожного працюючого, на який держава спрямовуватиме частину податків. Крім того, рахунок поповнюватиметься внесками Єдиного соціального внеску, які сплачують роботодавці.

Спочатку планується встановити ставку внесків на рівні 2%, з подальшим підвищенням до 7%. Це підвищення залежатиме від загального рівня цін і фінансового навантаження від таких внесків. Відсотки будуть розподілені порівну між працівником і роботодавцем.

Сьогодні пенсійний вік в Україні становить 60 років, тож участь в обов'язковій накопичувальній системі можуть брати особи, які не досягли цього віку.

Усі зібрані кошти спрямовуватимуться до Державного фонду, з можливістю подальшого переведення до будь-якого недержавного фонду. Державний фонд займатиметься інвестуванням, що дозволить захистити кошти від інфляції та потенційно збільшити їх обсяг.

Останні новини України:

Не усім по кишені: українці можуть докупити страховий стаж до пенсії.

Пенсія може бути зменшена на 20%: щоб не втратити виплати, доведеться звертатись в ПФУ.



Пенсійні виплати: скільки отримають українці з зарплатою в 15 тисяч гривень, сума може засмутити.