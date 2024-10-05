Украина готовится внедрить накопительную пенсионную систему, которая будет доступна всем лицам, еще не достигшим пенсионного возраста.

В Украине идет подготовка к новому этапу пенсионной реформы, который предполагает внедрение накопительной системы пенсионного обеспечения.

Об этом сообщил Негосударственный пенсионный фонд "Покров".

Участниками новой системы станут все украинцы, еще не достигшие пенсионного возраста. Поэтому важно ознакомиться с грядущими изменениями в начислении пенсий, и эта задача касается каждого из нас.

Накопительная пенсионная система заключается в ежемесячных обязательных сбережениях по заработной плате на собственное пенсионное обеспечение. Она предполагает создание личного накопительного пенсионного счета для каждого работающего, на который государство будет направлять часть налогов. Кроме того, счет будет пополняться взносами Единого социального взноса, уплачиваемыми работодателями.

Первоначально планируется установить ставку взносов на уровне 2%, с последующим повышением до 7%. Это повышение зависит от общего уровня цен и финансовой нагрузки от таких взносов. Проценты будут распределены поровну между работником и работодателем.

Сегодня пенсионный возраст в Украине составляет 60 лет, поэтому участие в обязательной накопительной системе могут принимать лица, не достигшие этого возраста.

Все собранные средства будут направляться в Государственный фонд, с возможностью дальнейшего перевода в любой негосударственный фонд. Государственный фонд будет заниматься инвестированием, что позволит оградить средства от инфляции и потенциально увеличить их объем.

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