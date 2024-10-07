Ліза Глінська, переможниця кулінарного шоу "Мастер Шеф", пропонує свій рецепт солоних оладок, які сподобаються всій родині.
Щоб приготувати оладки з печінки, вам знадобляться такі інгредієнти:
- 150 г гречаної крупи
- 300 мл води
- Сіль (за смаком)
- 500 г печінки (яловичої або курячої)
- 2 цибулі
- 1 морква
- 2 яйця
- Рослинна олія (для смаження)
Почніть із відварювання гречаної крупи у підсоленій воді. Залийте гречку 300 мл води і варіть на невеликому вогні до готовності. Це займе приблизно 15 хвилин.
Поки гречка вариться, наріжте цибулю та моркву. Обсмажте їх на пательні до золотистого кольору. Це додасть оладкам з печінки аромату та смаку.
Коли гречка охолоне, пробийте в комбайні печінку, варену гречку, обсмажену моркву та цибулю до однорідної маси. Це дозволить усім смакам з’єднатися.
У отриману масу додайте яйця, сіль та чорний перець за смаком. Все ретельно перемішайте до однорідності. Важливо, щоб маса не була занадто рідкою — якщо потрібно, додайте трішки гречки.
Розігрійте пательню з рослинною олією. Викладайте по 1-2 столові ложки маси на сковороду. Обсмажуйте оладки з печінки по 1-2 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки. Не пересушуйте їх!
Готові оладки викладайте на тарілку з паперовим рушником, щоб позбутися зайвої олії. Це допоможе зробити страву легшою та менш калорійною.
Оладки з печінки — це не тільки смачна, але й бюджетна страва, яка легко готується з доступних продуктів. Вони чудово смакують з різноманітними соусами, сметаною або навіть просто з овочевим гарніром. Обов'язково спробуйте цей рецепт від Лізи Глінської.
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