Із 500 грамів печінки ви отримаєте цілу гору смачних оладків, які чудово підійдуть для обіду або вечері.

Ліза Глінська, переможниця кулінарного шоу "Мастер Шеф", пропонує свій рецепт солоних оладок, які сподобаються всій родині.

Щоб приготувати оладки з печінки, вам знадобляться такі інгредієнти:

150 г гречаної крупи

300 мл води

Сіль (за смаком)

500 г печінки (яловичої або курячої)

2 цибулі

1 морква

2 яйця

Рослинна олія (для смаження)

Почніть із відварювання гречаної крупи у підсоленій воді. Залийте гречку 300 мл води і варіть на невеликому вогні до готовності. Це займе приблизно 15 хвилин.

Поки гречка вариться, наріжте цибулю та моркву. Обсмажте їх на пательні до золотистого кольору. Це додасть оладкам з печінки аромату та смаку.

Коли гречка охолоне, пробийте в комбайні печінку, варену гречку, обсмажену моркву та цибулю до однорідної маси. Це дозволить усім смакам з’єднатися.

У отриману масу додайте яйця, сіль та чорний перець за смаком. Все ретельно перемішайте до однорідності. Важливо, щоб маса не була занадто рідкою — якщо потрібно, додайте трішки гречки.

Розігрійте пательню з рослинною олією. Викладайте по 1-2 столові ложки маси на сковороду. Обсмажуйте оладки з печінки по 1-2 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки. Не пересушуйте їх!

Готові оладки викладайте на тарілку з паперовим рушником, щоб позбутися зайвої олії. Це допоможе зробити страву легшою та менш калорійною.

Оладки з печінки — це не тільки смачна, але й бюджетна страва, яка легко готується з доступних продуктів. Вони чудово смакують з різноманітними соусами, сметаною або навіть просто з овочевим гарніром. Обов'язково спробуйте цей рецепт від Лізи Глінської.

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