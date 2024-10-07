Из 500 граммов печени вы получите целую гору вкусных оладок, которые отлично подойдут для обеда или ужина.

Лиза Глинская, победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф", предлагает свой рецепт соленых оладий, которые понравятся всей семье.

Чтобы приготовить оладьи из печени, вам понадобятся следующие ингредиенты:

150 г гречневой крупы

300 мл воды

Соль (по вкусу)

500 г печени (говяжьей или куриной)

2 лука

1 морковь

2 яйца

Растительное масло (для жарки)

Начните с отваривания гречневой крупы в подсоленной воде. Залейте гречку 300 мл воды и варите на маленьком огне до готовности. Это займет около 15 минут.

Пока гречка варится, нарежьте лук и морковь. Обжарьте их на сковороде до золотистого цвета. Это придаст оладьям из печени аромат и вкус.

Когда гречка остынет, пробейте в комбайне печень, вареную гречку, обжаренную морковь и лук до однородной массы. Это позволит всем вкусам соединиться.

В полученную массу добавьте яйца, соль и чёрный перец по вкусу. Все тщательно перемешайте до однородности. Важно, чтобы масса не была слишком жидкой – если нужно, добавьте немного гречихи.

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте по 1-2 столовых ложки массы на сковороду. Обжаривайте оладьи из печени по 1-2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Не пересушивайте их!

Готовые оладьи выкладывайте на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы избавиться от лишнего масла. Это поможет сделать блюдо более легким и менее калорийным.

Оладьи из печени – это не только вкусное, но и бюджетное блюдо, которое легко готовится из доступных продуктов. Они прекрасно нравятся с разнообразными соусами, сметаной или даже просто с овощным гарниром. Обязательно попробуйте этот рецепт от Лизы Глинской.

Последние новости Украины:

Весь секрет в соусе: кулинар показал, как вкусно приготовить картошку.

Любимый осенний десерт: рецепт легкого яблочного пирога с корицей.

Три топовых маринада для курицы: "Мастер Шеф" Хименес-Браво поделился рецептами.