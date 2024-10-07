Лиза Глинская, победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф", предлагает свой рецепт соленых оладий, которые понравятся всей семье.

Чтобы приготовить оладьи из печени, вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 150 г гречневой крупы
  • 300 мл воды
  • Соль (по вкусу)
  • 500 г печени (говяжьей или куриной)
  • 2 лука
  • 1 морковь
  • 2 яйца
  • Растительное масло (для жарки)

оладьи из печени, рецепт

Начните с отваривания гречневой крупы в подсоленной воде. Залейте гречку 300 мл воды и варите на маленьком огне до готовности. Это займет около 15 минут.

Пока гречка варится, нарежьте лук и морковь. Обжарьте их на сковороде до золотистого цвета. Это придаст оладьям из печени аромат и вкус.

Когда гречка остынет, пробейте в комбайне печень, вареную гречку, обжаренную морковь и лук до однородной массы. Это позволит всем вкусам соединиться.

В полученную массу добавьте яйца, соль и чёрный перец по вкусу. Все тщательно перемешайте до однородности. Важно, чтобы масса не была слишком жидкой – если нужно, добавьте немного гречихи.

оладьи из печени, рецепт

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте по 1-2 столовых ложки массы на сковороду. Обжаривайте оладьи из печени по 1-2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Не пересушивайте их!

Готовые оладьи выкладывайте на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы избавиться от лишнего масла. Это поможет сделать блюдо более легким и менее калорийным.

Оладьи из печени – это не только вкусное, но и бюджетное блюдо, которое легко готовится из доступных продуктов. Они прекрасно нравятся с разнообразными соусами, сметаной или даже просто с овощным гарниром. Обязательно попробуйте этот рецепт от Лизы Глинской.

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