Лиза Глинская, победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф", предлагает свой рецепт соленых оладий, которые понравятся всей семье.
Чтобы приготовить оладьи из печени, вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 150 г гречневой крупы
- 300 мл воды
- Соль (по вкусу)
- 500 г печени (говяжьей или куриной)
- 2 лука
- 1 морковь
- 2 яйца
- Растительное масло (для жарки)
Начните с отваривания гречневой крупы в подсоленной воде. Залейте гречку 300 мл воды и варите на маленьком огне до готовности. Это займет около 15 минут.
Пока гречка варится, нарежьте лук и морковь. Обжарьте их на сковороде до золотистого цвета. Это придаст оладьям из печени аромат и вкус.
Когда гречка остынет, пробейте в комбайне печень, вареную гречку, обжаренную морковь и лук до однородной массы. Это позволит всем вкусам соединиться.
В полученную массу добавьте яйца, соль и чёрный перец по вкусу. Все тщательно перемешайте до однородности. Важно, чтобы масса не была слишком жидкой – если нужно, добавьте немного гречихи.
Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте по 1-2 столовых ложки массы на сковороду. Обжаривайте оладьи из печени по 1-2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Не пересушивайте их!
Готовые оладьи выкладывайте на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы избавиться от лишнего масла. Это поможет сделать блюдо более легким и менее калорийным.
Оладьи из печени – это не только вкусное, но и бюджетное блюдо, которое легко готовится из доступных продуктов. Они прекрасно нравятся с разнообразными соусами, сметаной или даже просто с овощным гарниром. Обязательно попробуйте этот рецепт от Лизы Глинской.
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