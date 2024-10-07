Ягідний міні чізкейк — це чудовий варіант для любителів легких та повітряних десертів.

Переможниця кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ліза Глінська пропонує свій рецепт смачного десерту, який стане окрасою святкового столу.

Щоб приготувати ягідний міні чізкейк, вам знадобляться такі інгредієнти:

170 г печива крекер

85 г вершкового масла

100 г смородинового пюре (без кісточок)

50 г малинового пюре (без кісточок)

100 г цукрової пудри

10 г желатину + 50 мл води

200 г вершкового сиру

350 мл вершків (жирність 30-33%)

Збиті вершки

Свіжі ягоди

Спочатку подрібніть крекер до стану крихти. Додайте розтоплене вершкове масло та добре перемішайте. Цю крихту викладіть у силіконові форми, розрівняйте та ущільніть. Випікайте в розігрітій до 165°C духовці протягом 7-8 хвилин, щоб основа підрум'янилась.

У невеликій каструлі прогрійте смородинове та малинове пюре разом із цукровою пудрою. Перемішайте до однорідної маси. Потім додайте желатин, попередньо замочений у воді. Перемішайте до розчинення желатину і дайте охолонути.

У глибокій мисці змішайте охолоджену ягідну масу з вершковим сиром. Обережно додайте збиті вершки, намагаючись зберегти легкість мусу.

Отриману масу вилийте у підготовлені силіконові форми на пісочну основу. Заморожуйте протягом кількох годин, поки мус не затвердіє.

Коли чізкейк добре заморозиться, обережно вийміть його з форми. Декоруйте поверхню збитими вершками і свіжими ягодами. Це додасть вашим міні чізкейкам не лише краси, а й ще більшого смаку.

Ягідний міні чізкейк готовий! Подавайте його холодним, насолоджуючись яскравим смаком ягід і ніжним кремом.

Приготуйте цей смачний десерт за рецептом Лізи Глінської та здивуйте своїх рідних і друзів!

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