Переможниця кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ліза Глінська пропонує свій рецепт смачного десерту, який стане окрасою святкового столу.
Щоб приготувати ягідний міні чізкейк, вам знадобляться такі інгредієнти:
- 170 г печива крекер
- 85 г вершкового масла
- 100 г смородинового пюре (без кісточок)
- 50 г малинового пюре (без кісточок)
- 100 г цукрової пудри
- 10 г желатину + 50 мл води
- 200 г вершкового сиру
- 350 мл вершків (жирність 30-33%)
- Збиті вершки
- Свіжі ягоди
Спочатку подрібніть крекер до стану крихти. Додайте розтоплене вершкове масло та добре перемішайте. Цю крихту викладіть у силіконові форми, розрівняйте та ущільніть. Випікайте в розігрітій до 165°C духовці протягом 7-8 хвилин, щоб основа підрум'янилась.
У невеликій каструлі прогрійте смородинове та малинове пюре разом із цукровою пудрою. Перемішайте до однорідної маси. Потім додайте желатин, попередньо замочений у воді. Перемішайте до розчинення желатину і дайте охолонути.
У глибокій мисці змішайте охолоджену ягідну масу з вершковим сиром. Обережно додайте збиті вершки, намагаючись зберегти легкість мусу.
Отриману масу вилийте у підготовлені силіконові форми на пісочну основу. Заморожуйте протягом кількох годин, поки мус не затвердіє.
Коли чізкейк добре заморозиться, обережно вийміть його з форми. Декоруйте поверхню збитими вершками і свіжими ягодами. Це додасть вашим міні чізкейкам не лише краси, а й ще більшого смаку.
Ягідний міні чізкейк готовий! Подавайте його холодним, насолоджуючись яскравим смаком ягід і ніжним кремом.
Приготуйте цей смачний десерт за рецептом Лізи Глінської та здивуйте своїх рідних і друзів!
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