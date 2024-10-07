Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Лиза Глинская предлагает свой рецепт вкусного десерта, который станет украшением праздничного стола.
Чтобы приготовить ягодный мини чизкейк, вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 170 г печенья крекер
- 85 г сливочного масла
- 100 г смородинового пюре (без косточек)
- 50 г малинового пюре (без косточек)
- 100 г сахарной пудры
- 10 г желатина + 50 мл воды
- 200 г сливочного сыра
- 350 мл сливок (жирность 30-33%)
- Взбитые сливки
- Свежие ягоды
Сначала измельчите крекер до состояния крошки. Добавьте растопленное масло и хорошо перемешайте. Эту крошку выложите в силиконовые формы, разровняйте и уплотните. Выпекайте в разогретой до 165°C духовке в течение 7-8 минут, чтобы основание подрумянилось.
В небольшой кастрюле прогрейте смородиновое пюре и малиновое вместе с сахарной пудрой. Перемешайте до однородной массы. Затем добавьте желатин, предварительно замоченный в воде. Перемешайте до растворения желатина и дайте остыть.
В глубокой миске смешайте охлажденную ягодную массу со сливочным творогом. Осторожно добавьте взбитые сливки, стараясь сохранить легкость мусса.
Получившуюся массу вылейте в подготовленные силиконовые формы на песочное основание. Замораживайте в течение нескольких часов, пока мусс не затвердеет.
Когда чизкейк хорошо заморозится, осторожно извлеките его из формы. Декорируйте поверхность взбитыми сливками и свежими ягодами. Это придаст вашим мини чизкейкам не только красоты, но и еще больший вкус.
Ягодный мини чизкейк готов! Подавайте его холодным, наслаждаясь ярким вкусом ягод и нежным кремом.
Приготовьте этот вкусный десерт по рецепту Лизы Глинской и удивите своих родных и друзей!
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