Ягодный мини чизкейк – это отличный вариант для любителей легких и воздушных десертов.

Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Лиза Глинская предлагает свой рецепт вкусного десерта, который станет украшением праздничного стола.

Чтобы приготовить ягодный мини чизкейк, вам понадобятся следующие ингредиенты:

170 г печенья крекер

85 г сливочного масла

100 г смородинового пюре (без косточек)

50 г малинового пюре (без косточек)

100 г сахарной пудры

10 г желатина + 50 мл воды

200 г сливочного сыра

350 мл сливок (жирность 30-33%)

Взбитые сливки

Свежие ягоды

Сначала измельчите крекер до состояния крошки. Добавьте растопленное масло и хорошо перемешайте. Эту крошку выложите в силиконовые формы, разровняйте и уплотните. Выпекайте в разогретой до 165°C духовке в течение 7-8 минут, чтобы основание подрумянилось.

В небольшой кастрюле прогрейте смородиновое пюре и малиновое вместе с сахарной пудрой. Перемешайте до однородной массы. Затем добавьте желатин, предварительно замоченный в воде. Перемешайте до растворения желатина и дайте остыть.

В глубокой миске смешайте охлажденную ягодную массу со сливочным творогом. Осторожно добавьте взбитые сливки, стараясь сохранить легкость мусса.

Получившуюся массу вылейте в подготовленные силиконовые формы на песочное основание. Замораживайте в течение нескольких часов, пока мусс не затвердеет.

Когда чизкейк хорошо заморозится, осторожно извлеките его из формы. Декорируйте поверхность взбитыми сливками и свежими ягодами. Это придаст вашим мини чизкейкам не только красоты, но и еще больший вкус.

Ягодный мини чизкейк готов! Подавайте его холодным, наслаждаясь ярким вкусом ягод и нежным кремом.

Приготовьте этот вкусный десерт по рецепту Лизы Глинской и удивите своих родных и друзей!

Последние новости Украины:

Весь секрет в соусе: кулинар показал, как вкусно приготовить картошку.

Любимый осенний десерт: рецепт легкого яблочного пирога с корицей.

Три топовых маринада для курицы: "Мастер Шеф" Хименес-Браво поделился рецептами.