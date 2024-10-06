Цей легкий і швидкий рецепт не тільки принесе вам радість приготування, але й подарує чудовий смак, що нагадує про дитячі роки.

Ліза Глінська, переможниця "Мастер Шеф", пропонує вам приготувати хрустке печиво з родзинками.

Щоб повторити рецепт зірки кулінарного шоу, вам знадобляться такі інгредієнти:

160 г вершкового масла (жирністю 82%)

50 г яєць (1 шт.)

60 г цукру (3 ст. л. без гірки)

Ванільний цукор (за бажанням)

40 мл молока (2 ст. л. + 2 ч. л.)

280 г борошна (9,5 ст. л. з гіркою)

6 г розпушувача (2 ч. л. без гірки)

1 г солі (1/5 ч. л.)

100 г родзинок

Для глазурі:

20 г жовтка (1 шт.)

10 мл молока (2 ч. л.)

Цукор (для присипки)

Спершу промийте родзинки у прохолодній воді і висушіть їх на паперовому рушнику. Це допоможе уникнути надлишку вологи в тісті.

Ви можете замішувати тісто за допомогою міксера, або ручного вінчика. У великій мисці об’єднайте кубики вершкового масла, цукор, ванільний цукор (за бажанням) та цедру апельсина або лимону. Збивайте суміш до моменту, поки масло не посвітлішає.

Додайте яйце кімнатної температури та легенько підігріте молоко. Добре перемішайте.

У окремій мисці змішайте борошно, розпушувач і сіль. Поступово додайте цю суміш до масляно-яєчної маси, замішуючи тісто силіконовою лопаткою. Додайте підготовлені родзинки до тіста і продовжуйте замішувати.

Викладіть тісто між двома листами пергаменту і розкачайте його в прямокутник товщиною 5-6 мм. Оскільки тісто досить м’яке, ви можете з легкістю його розтягувати.

Помістіть розкатане тісто в холодильник на 2-3 години або в морозильну камеру на 1-1,5 години. Коли тісто охолоне, зніміть пергамент з обох сторін. Наріжте тісто на 25 прямокутників. Якщо воно знову стало м’яким, поверніть в морозильну камеру на 10-15 хвилин.

Перекладіть нарізані прямокутники на деко з пергаментом. Змішайте жовток з молоком, змастіть тісто та присипте цукром. Випікайте в розігрітій до 170 градусів духовці з конвекцією протягом 18-20 хвилин.

Дайте печиву охолонути, а потім пригощайтесь.

Це бабусине печиво стане чудовим доповненням до вашого чаю чи кави, а також ідеальним ласощами для гостей. Обов'язково зберігайте собі рецепт.

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