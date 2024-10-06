Этот легкий и быстрый рецепт не только принесет вам радость приготовления, но и подарит отличный вкус, напоминающий о детских годах.

Лиза Глинская, победительница "Мастер Шеф" , предлагает вам приготовить хрустящее печенье с изюмом.

Чтобы повторить рецепт звезды кулинарного шоу, вам понадобятся следующие ингредиенты:

160 г сливочного масла (жирностью 82%)

50 г яиц (1 шт.)

60 г сахара (3 ст. л. без горки)

Ванильный сахар (по желанию)

40 мл молока (2 ст. л. + 2 ч. л.)

280 г муки (9,5 ст. л. с горкой)

6 г разрыхлителя (2 ч. л. без горки)

1 г соли (1/5 ч. л.)

100 г изюма

Для глазури:

20 г желтка (1 шт.)

10 мл молока (2 ч. л.)

Сахар (для присыпки)

Сначала промойте изюм в прохладной воде и высушите их на бумажном полотенце. Это поможет избежать избытка влаги в тесте.

Вы можете замешивать тесто с помощью миксера или ручного венчика. В большой миске соедините кубики сливочного масла, сахар, ванильный сахар (по желанию) и цедру апельсина или лимона. Взбивайте смесь до момента, пока масло не посветлеет.

Добавьте яйцо комнатной температуры и немного подогретое молоко. Хорошо перемешайте.

В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель и соль. Постепенно добавьте эту смесь к масляно-яичной массе, замешивая тесто силиконовой лопаткой. Добавьте подготовленные изюм к тесту и продолжайте замешивать.

Выложите тесто между двумя листами пергамента и раскатайте его в прямоугольник толщиной 5-6 мм. Поскольку тесто достаточно мягкое, вы можете легко его растягивать.

Поместите раскатанное тесто в холодильник на 2-3 часа или в морозильную камеру на 1-1,5 часа. Когда тесто остынет, снимите пергамент с обеих сторон. Нарежьте тесто на 25 прямоугольников. Если оно снова стало мягким, сверните в морозильную камеру на 10-15 минут.

Переложите нарезанные прямоугольники на противень с пергаментом. Смешайте желток с молоком, смажьте тесто и присыпьте сахаром. Выпекайте в разогретой до 170 градусов духовке с конвекцией в течение 18-20 минут.

Дайте печенье остыть, а затем угощайтесь.

Это бабушкиное печенье станет отличным дополнением к вашему чаю или кофе, а также идеальным лакомством для гостей. Обязательно храните себе рецепт.

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