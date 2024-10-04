Пропонуємо вам приготувати простий і смачний десерт — малинові мафіни з шоколадом.

Цей рецепт від української шеф-кухарки Лізи Глінської, ексучасниці шоу «МастерШеф», сподобається як дітям, так і дорослим.

Щоб приготувати малинові мафіни з шоколадом вам знадобляться такі інгредієнти:

150 г яєць (приблизно 3 шт.)

140 г цукру (близько 7 ст. л. без гірки)

130 мл рафінованої соняшникової олії (приблизно 8 ст. л. + 2 ч. л.)

170 г білого йогурту (жирністю 3%)

300 г борошна (близько 10 ст. л. з гіркою)

8 г розпушувача (1 ч. л. з гіркою + 1 ч. л. без гірки)

Ванільний цукор за смаком

200 г малини (можна використовувати свіжу або заморожену)

70 г чорного або молочного шоколаду

У великій мисці з'єднайте борошно, розпушувач і ванільний цукор. Це створить базу для вашого тіста.

Далі додайте цукор, яйця, рослинну олію та йогурт. За допомогою вінчика перемішайте всі інгредієнти до отримання однорідної консистенції. Це важливий етап, адже чим краще ви змішаєте, тим повітрянішими вийдуть ваші мафіни.

Тепер додайте подрібнений шоколад і малину до тіста. Обережно перемішайте, щоб не розбити ягоди. Візьміть формочки для мафінів і заповніть їх тістом на 2/3. Це важливо, щоб мафіни мали місце для підйому під час випікання.

Відправте формочки у розігріту до 180 градусів духовку з конвекцією на 20-25 хвилин. Час випікання може варіюватися залежно від вашої духовки, тому перевіряйте готовність за допомогою дерев’яної шпажки.

Коли мафіни готові, дістаньте їх з духовки та дайте трохи охолонути. Перед подачею присипте їх цукровою пудрою для додаткового вигляду. Ваші малинові мафіни з шоколадом готові!

Цей легкий і смачний рецепт подарує вам не лише задоволення в процесі приготування, а й приємні моменти спілкування з близькими за чашкою чаю, або кави.

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