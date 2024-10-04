Этот рецепт от украинского шеф-повара Лизы Глинской, эксучасницы шоу «МастерШеф», понравится как детям, так и взрослым.
Чтобы приготовить малиновые мафины с шоколадом вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 150 г яиц (примерно 3 шт.)
- 140 г сахара (около 7 ст. л. без горки)
- 130 мл рафинированного подсолнечного масла (примерно 8 ст. л. + 2 ч. л.)
- 170 г белого йогурта (жирностью 3%)
- 300 г муки (около 10 ст. л. с горкой)
- 8 г разрыхлителя (1 ч. л. с горкой + 1 ч. л. без горки)
- Ванильный сахар по вкусу
- 200 г малины (можно использовать свежую или замороженную)
- 70 г черного или молочного шоколада
В большой миске соедините муку, разрыхлитель и ванильный сахар. Это создаст базу для теста.
Затем добавьте сахар, яйца, растительное масло и йогурт. С помощью венчика перемешайте все ингредиенты до получения однородной смеси. Это важный этап, ведь чем лучше вы смешаете, тем воздушнее получатся ваши мафины.
Теперь добавьте измельченный шоколад и малину к тесту. Осторожно размешайте, чтобы не разбить ягоды. Возьмите формочки для мафинов и заполните их тестом на 2/3. Это важно, чтобы мафины имели место для подъема при выпекании.
Отправьте формочки в разогретую до 180 градусов духовку с конвекцией на 20-25 минут. Время выпекания может варьироваться в зависимости от духовки, поэтому проверяйте готовность с помощью деревянной шпажки.
Когда мафины готовы, извлеките их из духовки и дайте немного остыть. Перед подачей присыпьте сахарной пудрой для дополнительного вида. Ваши малиновые мафины с шоколадом готовы!
Этот легкий и вкусный рецепт подарит вам не только удовольствие в процессе приготовления, но и приятные моменты общения с близкими чашкой чая или кофе.
Последние новости Украины:
Весь секрет в соусе: кулинар показал, как вкусно приготовить картошку.
Любимый осенний десерт: рецепт легкого яблочного пирога с корицей.
Три топовых маринада для курицы: "Мастер Шеф" Хименес-Браво поделился рецептами.