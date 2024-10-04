Предлагаем вам приготовить простой и вкусный десерт – малиновые мафины с шоколадом.

Этот рецепт от украинского шеф-повара Лизы Глинской, эксучасницы шоу «МастерШеф», понравится как детям, так и взрослым.

Чтобы приготовить малиновые мафины с шоколадом вам понадобятся следующие ингредиенты:

150 г яиц (примерно 3 шт.)

140 г сахара (около 7 ст. л. без горки)

130 мл рафинированного подсолнечного масла (примерно 8 ст. л. + 2 ч. л.)

170 г белого йогурта (жирностью 3%)

300 г муки (около 10 ст. л. с горкой)

8 г разрыхлителя (1 ч. л. с горкой + 1 ч. л. без горки)

Ванильный сахар по вкусу

200 г малины (можно использовать свежую или замороженную)

70 г черного или молочного шоколада

В большой миске соедините муку, разрыхлитель и ванильный сахар. Это создаст базу для теста.

Затем добавьте сахар, яйца, растительное масло и йогурт. С помощью венчика перемешайте все ингредиенты до получения однородной смеси. Это важный этап, ведь чем лучше вы смешаете, тем воздушнее получатся ваши мафины.

Теперь добавьте измельченный шоколад и малину к тесту. Осторожно размешайте, чтобы не разбить ягоды. Возьмите формочки для мафинов и заполните их тестом на 2/3. Это важно, чтобы мафины имели место для подъема при выпекании.

Отправьте формочки в разогретую до 180 градусов духовку с конвекцией на 20-25 минут. Время выпекания может варьироваться в зависимости от духовки, поэтому проверяйте готовность с помощью деревянной шпажки.

Когда мафины готовы, извлеките их из духовки и дайте немного остыть. Перед подачей присыпьте сахарной пудрой для дополнительного вида. Ваши малиновые мафины с шоколадом готовы!

Этот легкий и вкусный рецепт подарит вам не только удовольствие в процессе приготовления, но и приятные моменты общения с близкими чашкой чая или кофе.

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