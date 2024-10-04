За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури Харкова повідомлено про підозру підприємцю за фактами заволодіння чужим майном.

Подробиці повідомили у прес-службі Харківської обласної прокуратури.

Згідно з даними слідства, у вересні 2021 року між однією з багатопрофільних лікарень Харкова та фізичною особою-підприємцем було укладено договір на проведення поточного ремонту приміщення централізованої стерилізаційної будівлі медзакладу.

Однак обсяги та вартість фактично виконаних робіт не відповідають даним, наведеним у проєктно-кошторисній та звітній документації. Зокрема, не були виконані роботи з укладання підлогового покриття, установки лінолеуму, штукатурення та фарбування стін, а також встановлення кондиціонера. Крім того, кількість використаних сумішей для вирівнювання і фарбування стін, а також деталей для монтажних робіт також не відповідає дійсності.

Підозрюваний, знаючи про невідповідність зазначених показників, особисто підписав акти приймання виконаних будівельних робіт з недостовірними даними. Внаслідок цього на рахунок підрядника безпідставно перерахували майже 700 тисяч гривень бюджетних коштів, що завдало збитків замовнику.

Сума збитків підтверджена висновком проведеної судової економічної експертизи. На даний момент вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу для підозрюваного, а також встановлюється повне коло осіб, причетних до цього кримінального правопорушення.

Останні новини України:

Масові підпали військових авто прокотилися Україною: знищено понад 200 машин.



Розкрадання на державному підприємстві: викрито нову корупційну схему, чиновник розтратив кругленьку суму.



В українській енергетиці вкрали сотні мільйонів: цинічний злочин здійснили заради наживи.