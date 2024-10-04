В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.

При процессуальном руководстве Немышлянской окружной прокуратуры Харькова поставлено в известность о подозрении предпринимателя по фактам завладения чужим имуществом.

Подробности сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Согласно данным следствия, в сентябре 2021 года между одной из многопрофильных больниц Харькова и физическим лицом-предпринимателем был заключен договор на проведение текущего ремонта помещения централизованного стерилизационного здания медучреждения.

Однако объемы и стоимость фактически выполненных работ не соответствуют данным, приведенным в проектно-сметной и отчетной документации. В частности, не были выполнены работы по укладке напольного покрытия, установке линолеума, штукатурке и покраске стен, а также установке кондиционера. Кроме того, количество использованных смесей для выравнивания и покраски стен, а также деталей для монтажных работ также не соответствует действительности.

Подозреваемый, зная о несоответствии указанных показателей, лично подписал акты приемки выполненных строительных работ с недостоверными данными. В результате на счет подрядчика безосновательно перечислили почти 700 тысяч гривен бюджетных средств, что нанесло ущерб заказчику.

Сумма ущерба подтверждена выводом проведенной судебной экономической экспертизы. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого, а также устанавливается полный круг лиц, причастных к этому уголовному правонарушению.

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