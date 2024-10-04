Відсутність підвищення деяких показників вплине на певні види пенсійних виплат та надбавок, які прив'язані до прожиткового мінімуму та зарплати.

Українські пенсіонери чекають нового підвищення пенсійних виплат - проте значного підвищення пенсійних виплат очікувати не варто у 2025 році.

Про це розповів експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін в коментарі ЗМІ.

Згідно з попереднім проєктом бюджету на 2025 рік, затвердженим Кабінетом Міністрів, прожитковий мінімум та мінімальна заробітна плата не зміняться в наступному році.

Це означає, що мінімальна пенсія залишиться на рівні 2 361 грн, а мінімальна заробітна плата становитиме 8 000 грн. Відсутність підвищення цих показників вплине на деякі види пенсійних виплат і надбавок, що залежать від прожиткового мінімуму та зарплати. Наприклад, державна соціальна допомога по інвалідності також не зросте, оскільки її розмір безпосередньо пов'язаний із прожитковим мінімумом.

Питання індексації пенсій викликає особливий інтерес серед пенсіонерів. Як зазначив Коробкін, ймовірно, індексація в 2025 році буде меншою, ніж очікувалося в проєкті бюджету.

Він зазначив, що реальне підвищення пенсій у 2025 році може скласти не більше 13%. Коробкін також зауважив, що подібна ситуація була й у 2024 році, коли обіцяне підвищення у 13% насправді становило лише 8%.

Незважаючи на всі складнощі, значних змін у 2025 році не варто очікувати. Відсутність підвищення мінімальних соціальних стандартів та обмежена індексація пенсій створять додаткові фінансові виклики для пенсіонерів.

Економічна ситуація в країні може тільки ускладнити ці труднощі, особливо на фоні зростання цін на комунальні послуги та товари першої необхідності. Тому пенсіонерам рекомендується уважно стежити за новинами щодо бюджетних рішень і можливими змінами в соціальній політиці.

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