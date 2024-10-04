Отсутствие повышения некоторых показателей повлияет на определенные виды пенсионных выплат и надбавок, привязанных к прожиточному минимуму и зарплате.

Украинские пенсионеры ждут нового повышения пенсионных выплат, однако значительного повышения пенсионных выплат ожидать не стоит в 2025 году.

Об этом рассказал эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин в комментарии СМИ.

Согласно предварительному проекту бюджета на 2025 год, утвержденному Кабинетом Министров, прожиточный минимум и минимальная заработная плата не изменятся в следующем году.

Это означает, что минимальная пенсия останется на уровне 2361 грн, а минимальная заработная плата будет составлять 8000 грн. Отсутствие повышения этих показателей окажет влияние на некоторые виды пенсионных выплат и надбавок, зависящих от прожиточного минимума и зарплаты. К примеру, государственная социальная помощь по инвалидности также не возрастет, поскольку ее размер напрямую связан с прожиточным минимумом.

Вопросы индексации пенсий вызывают особый интерес среди пенсионеров. Как отметил Коробкин, вероятно, индексация в 2025 году будет меньше, чем ожидалось в проекте бюджета.

Он отметил, что реальное повышение пенсий в 2025 году может составить не больше 13%. Коробкин также отметил, что подобная ситуация была и в 2024 году, когда обещанное повышение в 13% на самом деле составило всего 8%.

Несмотря на все сложности, значительных изменений в 2025 году не следует ожидать. Отсутствие повышения минимальных социальных стандартов и ограниченная индексация пенсий создадут дополнительные вызовы для пенсионеров.

Экономическая ситуация в стране может только усугубить эти трудности, особенно на фоне роста цен на коммунальные услуги и товары первой необходимости. Поэтому пенсионерам рекомендуется внимательно следить за новостями о бюджетных решениях и возможными изменениями в социальной политике.

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