У жовтні 2024 року ціни на пальне, долар та продукти можуть коливатися, в залежності від ситуації в країні.

У жовтні вартість пального залишиться стабільною або навіть знизиться, хоча курс долара може зрости, а ціни на деякі продукти вже підвищилися.

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Ціна на пальне: Енергетичний експерт Сергій Куюн висловив надію на зниження цін на пальне в жовтні, пояснюючи це тим, що світові ціни на нафту почали знижуватися. За його словами, наприкінці минулого тижня вартість бареля нафти знизилася з 75 до 72 доларів.

Курс валют: Банкір Тарас Лєсовий зазначив, що в жовтні стануть очевидними можливі зміни в оподаткуванні та їхній вплив на інфляцію і валютний ринок. Саме цього місяця будуть сформовані курсові орієнтири для листопада та грудня.

"Ми схильні вважати, що курсове зростання буде мінімальним: на кінець місяця коридор допустимих валютних змін може зміститися до 41,5 – 42,2 гривні за долар, а загальне курсове зростання за підсумками жовтня навряд чи перевищить 0,3 – 0,4%. А сумарно за вересень – жовтень курс може зрости в середньому на 1%", - пояснив експерт.

Ціни на продукти: Науковиця Наталія Копитець повідомила, що в жовтні 2024 року збережеться тенденція коливання роздрібних цін на основні види м’яса в цілому та на окремі види курятини зокрема. Головною причиною цього є повномасштабне вторгнення Росії в Україну, що викликало нестабільність у країні.

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