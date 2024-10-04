В октябре 2024 г. цены на топливо, доллар и продукты могут колебаться, в зависимости от ситуации в стране.

В октябре стоимость горючего останется стабильной или даже снизится, хотя курс доллара может возрасти, а цены на некоторые продукты уже повысились.

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Цена на топливо: Энергетический эксперт Сергей Куюн выразил надежду на снижение цен на топливо в октябре, объясняя это тем, что мировые цены на нефть стали снижаться. По его словам, в конце минувшей недели стоимость барреля нефти снизилась с 75 до 72 долларов.

Курс валют: Банкир Тарас Лесовой отметил, что в октябре станут очевидны возможные изменения в налогообложении и их влияние на инфляцию и валютный рынок. Именно в этом месяце будут сформированы курсовые ориентиры для ноября и декабря.

"Мы склонны считать, что курсовой рост будет минимальным: к концу месяца коридор допустимых валютных изменений может сместиться до 41,5 – 42,2 гривны за доллар, а общий курсовой рост по итогам октября вряд ли превысит 0,3 – 0,4%. . А суммарно за сентябрь – октябрь курс может вырасти в среднем на 1%”, – пояснил эксперт.

Цены на продукты : Ученая Наталья Копытец сообщила, что в октябре 2024 сохранится тенденция колебания розничных цен на основные виды мяса в целом и на отдельные виды курятины в частности. Главной причиной этого является полномасштабное вторжение россии в Украину, что вызвало нестабильность в стране.

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