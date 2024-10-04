Клієнтка "ПриватБанку" звернулася до правоохоронних органів із заявою про шахрайські дії з її картковими рахунками.

Одеситка втратила доступ до "Приват-24", з її карток вкрали 65 143 гривень та 5 240 доларів - стало відомо, чи повернув суд кошти клієнтці "ПриватБанку".

Про це йдеться у рішенні Київського районного суду Одеси.

27 листопада 2023 року, в період з 02:00 до 05:00, невідомі особи шляхом шахрайських дій отримали доступ до "Приват-24" на телефоні жінки, змінивши фінансовий номер, прив'язаний до додатку. Вони збільшили кредитний ліміт картки "ПриватБанку" Універсальна до 85 тисяч гривень і вкрали її особисті кошти з рахунків у національній та іноземній валюті.

10 січня 2024 року жінка подала письмову заяву до "ПриватБанку" з проханням повернути незаконно списані кошти, скасувати кредитну заборгованість та списати відсотки за кредитом. Однак 23 січня 2024 року вона отримала лист, у якому банк відмовив у задоволенні її заяви.

7 лютого 2024 року громадянка надіслала скаргу до Національного банку України на бездіяльність АТ КБ "ПриватБанку" з цього питання. Вона також звернулася до правоохоронних органів із заявою про шахрайські дії з її картковими рахунками.

Відомості про ці дії були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) 27 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Наразі жінка визнана потерпілою у даному кримінальному провадженні, і досудове розслідування триває.

Суд частково задовольнив позов жінки, зобов'язавши акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" відновити залишок кредитних коштів у розмірі 85 тисяч гривень.

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