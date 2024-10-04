Клиентка "ПриватБанка" обратилась в правоохранительные органы с заявлением о мошеннических действиях с ее карточными счетами.

Одесситка потеряла доступ к "Приват-24", с ее карточек украли 65 143 гривен и 5 240 долларов - стало известно, вернул ли суд средства клиентке "ПриватБанка".

Об этом идет речь в решении Киевского районного суда Одессы.

27 ноября 2023 года, в период с 02:00 до 05:00, неизвестные путем мошеннических действий получили доступ к "Приват-24" на телефоне женщины, изменив финансовый номер, привязанный к приложению. Они увеличили кредитный лимит карты ПриватБанка Универсальная до 85 тысяч гривен и украли ее личные средства со счетов в национальной и иностранной валюте.

10 января 2024 года женщина подала письменное заявление "ПриватБанку" с просьбой вернуть незаконно списанные средства, отменить кредитную задолженность и списать проценты по кредиту. Однако 23 января 2024 года она получила письмо, в котором банк отказал в удовлетворении его заявления.

7 февраля 2024 года гражданка направила жалобу в Национальный банк Украины на бездействие АО КБ "ПриватБанка" по этому вопросу. Она также обратилась в правоохранительные органы с заявлением о мошеннических действиях с ее карточными счетами.

Сведения об этих действиях были внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) 27 ноября 2023 г. по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса. В настоящее время женщина признана потерпевшей в данном уголовном производстве, и досудебное расследование продолжается.

Суд частично удовлетворил иск женщины, обязав акционерное общество коммерческого банка "ПриватБанк" восстановить остаток кредитных средств в размере 85 тысяч гривен.

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