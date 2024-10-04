В українських обмінниках прогнозують значні зміни в курсі долара - за очікуваннями, на цих вихідних валюта зазнаватиме коливань.
Про курсові очікування розповів фінансовий аналітик Олексій Козирев.
За словами аналітика, на цих вихідних курс долара в обмінниках коливатиметься в межах від 40,8 до 41,7 грн. Станом на вечір 2 жовтня в банках середня ціна долара становить 41,06 грн при купівлі та 41,55 грн при продажу.
"Поточне завдання Нацбанку та банків – зробити так, щоб клієнти, які отримали гривню, не почали її "пускати" на валютний чи споживчий ринок. Тобто ще актуальнішим стає питання привабливості для клієнтів гривневих вкладів: від цього залежатиме подальша картина щодо інфляції і багато в чому – щодо курсу", – сказав Козирев.
Загалом, він зазначив, що на валютний ринок вплине кілька факторів, серед яких:
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Готовність банків до посилення нормативів резервування з 11 жовтня.
Він підкреслив, що банки є інертною системою, і їм знадобиться час, щоб перегрупувати свої ресурси для забезпечення достатніх обсягів гривні на кореспондентських рахунках. Чим більший банк, тим більше часу буде потрібно для такої адаптації.
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Підготовка України до опалювального сезону.
Очікується, що це значно підвищить попит на валюту з боку державних і приватних компаній, які займаються організацією цього процесу.
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