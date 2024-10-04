Поточне завдання Нацбанку та банків – зробити так, щоб клієнти, які отримали гривню, не почали її "пускати" на валютний чи споживчий ринок.

В українських обмінниках прогнозують значні зміни в курсі долара - за очікуваннями, на цих вихідних валюта зазнаватиме коливань.

Про курсові очікування розповів фінансовий аналітик Олексій Козирев.

За словами аналітика, на цих вихідних курс долара в обмінниках коливатиметься в межах від 40,8 до 41,7 грн. Станом на вечір 2 жовтня в банках середня ціна долара становить 41,06 грн при купівлі та 41,55 грн при продажу.

"Поточне завдання Нацбанку та банків – зробити так, щоб клієнти, які отримали гривню, не почали її "пускати" на валютний чи споживчий ринок. Тобто ще актуальнішим стає питання привабливості для клієнтів гривневих вкладів: від цього залежатиме подальша картина щодо інфляції і багато в чому – щодо курсу", – сказав Козирев.

Загалом, він зазначив, що на валютний ринок вплине кілька факторів, серед яких:

Готовність банків до посилення нормативів резервування з 11 жовтня.

Він підкреслив, що банки є інертною системою, і їм знадобиться час, щоб перегрупувати свої ресурси для забезпечення достатніх обсягів гривні на кореспондентських рахунках. Чим більший банк, тим більше часу буде потрібно для такої адаптації.

Підготовка України до опалювального сезону.

Очікується, що це значно підвищить попит на валюту з боку державних і приватних компаній, які займаються організацією цього процесу.

Останні новини України:

Долар поповзе вгору: у бюджет на 2025 рік заклали більший курс валют, ніж зараз.

НБУ попередив українців: подальшого зростання цін не уникнути, названо цифри.

Курс валют не стоятиме на місці: в НБУ оголосили про плани щодо гривні.