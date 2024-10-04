Текущая задача Нацбанка и банков – сделать так, чтобы клиенты, получившие гривну, не начали ее "пускать" на валютный или потребительский рынок.

В украинских обменниках прогнозируют значительные изменения в курсе доллара - по ожиданиям, в эти выходные валюта будет претерпевать колебания.

О курсовых ожиданиях рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев.

По словам аналитика, в эти выходные курс доллара в обменниках будет колебаться в пределах от 40,8 до 41,7 грн. По состоянию на вечер 2 октября в банках средняя цена доллара составляет 41,06 грн. при покупке и 41,55 грн. при продаже.

"Текущая задача Нацбанка и банков – сделать так, чтобы клиенты, получившие гривну, не начали ее "пускать" на валютный или потребительский рынок. То есть еще более актуальным становится вопрос привлекательности для клиентов гривневых вкладов: от этого будет зависеть дальнейшая картина по инфляции и многое в почему - по курсу", - сказал Козырев.

В целом он отметил, что на валютный рынок повлияет несколько факторов, среди которых:

Готовность банков к ужесточению нормативов резервирования с 11 октября.

Он подчеркнул, что банки являются инертной системой, и им нужно время, чтобы перегруппировать свои ресурсы для обеспечения достаточных объемов гривны на корреспондентских счетах. Чем больше банк, тем больше времени потребуется для такой адаптации.

Подготовка Украины к отопительному сезону.

Ожидается, что это значительно повысит спрос на валюту со стороны государственных и частных компаний, занимающихся организацией этого процесса.

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