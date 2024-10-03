Головна новина вересня – це проєкт бюджету на 2025 рік, який попередньо затвердив Кабінет Міністрів, що вплине на розмір пенсії українців та мінімальну зарплату.
Про це розповіли у сюжеті каналу-Youtube "НаПенсії".
Головною новиною вересня став проект бюджету на 2025 рік, попередньо затверджений Кабінетом Міністрів. З нього стало відомо, що у наступному році підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати не планується.
Це означає, що мінімальна пенсія залишиться на рівні 2 361 грн, а мінімальна зарплата становитиме 8 000 грн, як і раніше.
Внаслідок цього:
- не відбудеться збільшення деяких видів пенсійних виплат та надбавок до пенсій, що залежать від цих показників;
- залишиться незмінним і розмір державної соціальної допомоги для осіб з інвалідністю.
Загалом видатки на соціальну сферу у наступному році будуть меншими, ніж у поточному, і фінансування соціальних програм, як і раніше, покладатиметься на міжнародну допомогу.
Незважаючи на існуючі труднощі, обіцяють провести індексацію пенсій. Деякі ЗМІ вже оприлюднили попередні розрахунки, згідно з якими індексація може досягти 17%.
Однак, на думку експерта, ці оцінки є помилковими та завищеними; реальне підвищення може становити максимум 13%. У 2024 році також обіцяли підвищення на рівні не менше 13%, але фактично зросло воно лише на 8%. Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович підтвердила, що пенсії, ймовірно, будуть проіндексовані в березні, проте не варто очікувати значного підвищення.
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