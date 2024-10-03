В целом расходы на социальную сферу в следующем году будут меньше, чем в текущем, несмотря на это уже обещают индексацию.

Главная новость сентября – это проект бюджета на 2025 год, предварительно утвердившийся Кабинетом Министров, что повлияет на размер пенсии украинцев и минимальную зарплату.

Об этом рассказали в сюжете канала-Youtube "На Пенсии".

Главной новостью сентября стал проект бюджета на 2025 год, предварительно утвержденный Кабинетом Министров. Из него стало известно, что в следующем году повышение прожиточного минимума и минимальная зарплата не планируется.

Это означает, что минимальная пенсия останется на уровне 2361 грн, а минимальная зарплата будет составлять 8000 грн по-прежнему.

В результате:

не произойдет увеличение некоторых видов пенсионных выплат и надбавок к пенсиям, зависящим от этих показателей;

останется неизменным и размер государственной социальной помощи для лиц с инвалидностью.

В целом расходы на социальную сферу в следующем году будут меньше, чем в текущем, и финансирование социальных программ по-прежнему будет возлагаться на международную помощь.

Несмотря на существующие затруднения, обещают провести индексацию пенсий. Некоторые СМИ уже обнародовали предварительные расчеты, согласно которым индексация может достигнуть 17%.

Однако, по мнению эксперта, эти оценки ошибочны и завышены; реальное повышение может составить максимум 13%. В 2024 году также обещали повышение на уровне не менее 13%, но фактически вырос оно лишь на 8%. Министр социальной политики Оксана Жолнович подтвердила, что пенсии, вероятно, будут проиндексированы в марте, однако не стоит ожидать значительного повышения.

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