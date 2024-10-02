У Буковині Садгірський районний суд ухвалив рішення у справі працівника територіального центру комплектування, звинуваченого в побитті чоловіка під час вручення повістки.

Про це стало відомо з вироку, який було опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Інцидент стався 11 серпня 2024 року приблизно о 12:30 на зупинці громадського транспорту. Конфлікт розпочався з усної суперечки між головним сержантом-командиром відділення та місцевим жителем, коли військовослужбовець намагався вручити повістку, але чоловік відмовився. Під час суперечки обвинувачений вдарив потерпілого долонею по потилиці.

У вироку, оголошеному суддею, зазначається, що дії військового спричинили фізичний біль потерпілому, хоча не призвели до тілесних ушкоджень. Суд визнав військовослужбовця винним у побоях.

Обвинувачений повністю визнав свою провину. Під час слухання він пояснив, що спроба вручити повістку і відмова чоловіка призвели до конфлікту. Військовослужбовець висловив щире каяття за свої вчинки.

Суд, враховуючи обставини справи, зокрема відсутність судимостей у військового, його непідприємність на обліку у психіатричних та наркологічних закладах, а також позитивні характеристики з місця служби, призначив штраф у розмірі 850 гривень.

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