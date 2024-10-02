Скандальная инцидент произошел 11 августа 2024 года примерно в 12:30 на остановке общественного транспорта.

В Буковине Садгорский районный суд принял решение по делу работника территориального центра комплектования, обвиненного в избиении мужчины во время вручения повестки.

Об этом стало известно из приговора, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений.

Инцидент произошел 11 августа 2024 примерно в 12:30 на остановке общественного транспорта. Конфликт начался с устного спора между главным сержантом-командиром отделения и местным жителем, когда военнослужащий пытался вручить повестку, но мужчина отказался. Во время спора обвиняемый ударил потерпевшего ладонью по затылку.

В приговоре, объявленном судьей, отмечается, что действия военного повлекли за собой физическую боль потерпевшему, хотя не привели к телесным повреждениям. Суд признал военнослужащего виновным в побоях.

Обвиняемый полностью признал свою вину. В ходе слушания он пояснил, что попытка вручить повестку и отказ мужчины привели к конфликту. Военнослужащий выразил искреннее раскаяние за свои поступки.

Суд, учитывая обстоятельства дела, в частности, отсутствие судимостей у военного, его непредпринимательство на учете в психиатрических и наркологических учреждениях, а также положительные характеристики с места службы, назначил штраф в размере 850 гривен.

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