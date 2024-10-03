У повідомленні клієнтка "ПриватБанку" розповіла, що банк заблокував її карткові рахунки без жодного попередження.

Клієнтка "ПриватБанку" повідомила про несанкціоноване списання 28 тисяч гривень та повне блокування її рахунків - банк вжив цих заходів без жодного попередження про порушення.

Цю інформацію розповсюджено на порталі "Мінфін".

У повідомленні клієнтка "ПриватБанку" розповіла, що банк заблокував її карткові рахунки без жодного попередження.

"Мені прийшло сповіщення в додаток і він одразу був ними заблокований. Потім подзвонив менеджер, повідомив, що приват в односторонньому порядку розриває зі мною ділові відносини і просить прийти у відділення, написати заяву на закриття рахунків. Сказати, що я була в шоці — це не описати мій стан", — поділилася клієнтка "ПриватБанку".

Клієнтка "ПриватБанку" зазначила, що є клієнткою банку вже близько 20 років. Вона активно користувалася картками, кредитами та кредитними лімітами, а також протягом останніх шести років вела свій ФОП. За весь цей час у неї не виникало жодних питань щодо транзакцій чи походження коштів з боку банку, і вона завжди могла підтвердити кожну свою операцію.

Клієнтка "ПриватБанку" намагалася повернути свої кошти, але дізналася, що з її рахунку було списано 28 тисяч гривень на погашення кредиту. Це сталося без попередження, і вона не отримала жодних пояснень. Попередні співробітники банку запевняли її, що вона зможе продовжувати виконувати кредитні платежі відповідно до графіка, зазначеного в кредитному договорі.

У ПриватБанку тим часом пояснили, що блокують кошти на картках українців в рамках суворого фінансового моніторингу.

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